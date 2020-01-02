На Дніпропетровщині троє чоловіків вбили охоронця ринка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області троє чоловіків, серед яких неповнолітній вбили охоронця ринка, який завадив їм скоїти викрасти майно. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
“Поліцейські встановили, що вночі 30 грудня у Саксаганському районі місті Кривий Ріг троє молодиків, перебуваючи у стані сп’яніння, проникли на територію одного з місцевих ринків. Коли вони намагалися викрасти майно, їх помітив сторож. Чоловіки повалили охоронця на землю та почали бити, спричинивши йому численні удари ногами по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер”, — сказано у повідомленні.
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваних — ними виявилися місцеві мешканці 17, 20 та 21-років. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка вбили у власній квартирі та викрали його авто.