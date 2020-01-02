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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На Днепропетровщине трое мужчин убили охранника рынка

На Днепропетровщине трое мужчин убили охранника рынка

Киев  •  УНН

 • 9975 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин, среди которых несовершеннолетний убили охранника рынка, который помешал им совершить похитить имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

“Полицейские установили, что ночью 30 мая в Саксаганском районе городе Кривой Рог трое молодых людей, находясь в состоянии опьянения, проникли на территорию одного из местных рынков. Когда они пытались похитить имущество, их заметил сторож. Мужчины повалили охранника на землю и начали бить, причинив ему множественные удары ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался”, — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых — ими оказались местные жители 17, 20 и 21-лет. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове мужа убили в собственной квартире и похитили его автомобиль.

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