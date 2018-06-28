На Дніпропетровщині повернули світло у 38 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У 38 населених пунктах Дніпропетровської області відновили електропостачання після того, як через негоду вчора були знеструмлені 411 трансформаторних підстанцій. Про це повідомила прес-служба "ДТЕК Дніпровські електромережі", передає УНН.
"27 червня грозовий фронт накрив Дніпропетровщину. У результаті були знеструмлені 411 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання повністю залишилися 53 населених пункти області та 9 – частково. Найбільше постраждали Солонянський, Верхньодніпровський, Новомосковський та Криничанський райони. Бригади ДТЕК Дніпровські електромережі станом на 9:00 28 червня вже відновили роботу 266 підстанцій і повернули світло в 38 населених пунктів області повністю та в 14 – частково", – йдеться в повідомленні.
Наразі відновлювальні роботи продовжуються. До них залучили 25 бригад з 64 енергетиків та 24 одиниці спецтехніки.
"Гідрометцентр прогнозує продовження стихії, град і шквали 15-20 метрів, що може привести до нових порушень енергопостачання. По всій території області чергують енергетики. Ситуація контрольована", – зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, у зв'язку зі складними погодними умовами вночі було знеструмлено 144 населених пункти у п'яти областях України.