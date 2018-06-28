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В Днепропетровской области вернули свет в 38 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В 38 населенных пунктах Днепропетровской области восстановили электроснабжение после того, как из-за непогоды вчера были обесточены 411 трансформаторных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Днепровские электросети", передает УНН.

"27 июня грозовой фронт накрыл Днепропетровскую область. В результате были обесточены 411 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения полностью остались 53 населенных пункта области и 9 – частично. Больше всего пострадали Солонянский, Верхнеднепровский, Новомосковский и Криничанский районы. Бригады ДТЭК Днепровские электросети состоянию на 9:00 28 июня уже возобновили работу 266 подстанций и вернули свет в 38 населенных пунктов области полностью и в 14 – частично", - говорится в сообщении.

Сейчас восстановительные работы продолжаются. К ним привлекли 25 бригад из 64 энергетиков и 24 единицы спецтехники.

"Гидрометцентр прогнозирует продолжение стихии, град и шквалы 15-20 метров, что может привести к новым нарушениям энергоснабжения. По всей территории области дежурят энергетики. Ситуация контролируемая", – отметили в ДТЭК.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями ночью были обесточены 144 населенных пункта в пяти областях Украины.

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