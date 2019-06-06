На Дніпропетровщині через бунт ув'язнених в колонії відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через масові заворушення ув’язнених у П’ятихатській виправній колонії в Дніпропетровській області. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
"У нас відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 392 КК України – це дезорганізація роботи установ виконання покарання", - сказали у прес-службі.
Нагадаємо, у колонії суворого режиму в с. Красноіванівка, П’ятихатського району відбулися масові заворушення ув’язнених.
Нагадаємо, суддя Шевченківського райсуду столиці переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-бійців “Торнадо”.
Як повідомляв УНН, у справі про тюремний бунт, влаштований екс-бійцями “Торнадо” у Лук’янівському СІЗО, завершене досудове розслідування.