В Днепропетровской области из-за бунта заключенных в колонии открыли производство

"У нас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 392 УК Украины - это дезорганизация работы учреждений исполнения наказания", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в колонии строгого режима в с. Красноивановка, Пятихатского района состоялись массовые беспорядки заключенных.

Напомним, судья Шевченковского райсуда столицы перенес подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо".

Как сообщал УНН, в деле о тюремном бунте, устроенном экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО, завершено досудебное расследование.