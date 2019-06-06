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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108401 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135901 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143849 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129880 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130037 просмотра

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В Днепропетровской области из-за бунта заключенных в колонии открыли производство

Киев  •  УНН

 • 12601 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за массовых беспорядков заключенных в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

"У нас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 392 УК Украины - это дезорганизация работы учреждений исполнения наказания", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в колонии строгого режима в с. Красноивановка, Пятихатского района состоялись массовые беспорядки заключенных.

Напомним, судья Шевченковского райсуда столицы перенес подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо".

Как сообщал УНН, в деле о тюремном бунте, устроенном экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО, завершено досудебное расследование.

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