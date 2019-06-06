В Днепропетровской области из-за бунта заключенных в колонии открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за массовых беспорядков заключенных в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
"У нас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 392 УК Украины - это дезорганизация работы учреждений исполнения наказания", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в колонии строгого режима в с. Красноивановка, Пятихатского района состоялись массовые беспорядки заключенных.
Напомним, судья Шевченковского райсуда столицы перенес подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо".
Как сообщал УНН, в деле о тюремном бунте, устроенном экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО, завершено досудебное расследование.