На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет, після чого врізалося у рекламний щит

КИЇВ. 13 січня. УНН. На Дніпропетровщині жінка-водій не впоралася з керуванням та злетіла у кювет, після чого авто врізалося у рекламний щит. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.