На Дніпропетровщині авто злетіло у кювет, після чого врізалося у рекламний щит
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Дніпропетровщині жінка-водій не впоралася з керуванням та злетіла у кювет, після чого авто врізалося у рекламний щит. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"13-го січня о 07:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась у Петриківському районі на автошляху Т-0414 поблизу села Єлизаветівка", - сказано у повідомленні.
По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що водій легкового автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив зіткнення з рекламним щитом. Внаслідок чого пасажирку затисло в автомобілі.
"Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували жінку, 1996 року народження з пошкодженої автівки. Працівниками швидкої медичної допомоги постраждалу з попередні діагнозом "забиття плеча та перелом кістки голеностопи" направлено до комунального закладу "Кам’янська міська лікарня швидкої медичної допомоги" у відділення травматології", - повідомили надзвичайники.
До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся. Внаслідок чого одна загинула людина, четверо осіб травмовано.