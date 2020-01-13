В Днепропетровской области авто слетело в кювет, после чего врезалось в рекламный щит
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Днепропетровской области женщина-водитель не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего автомобиль врезался в рекламный щит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"13-го января в 7:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Петриковском районе на автодороге Т-0414 возле села Елизаветовка", - говорится в сообщении.
По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что водитель легкового автомобиля Opel Omega не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с рекламным щитом. В результате пассажирку зажало в автомобиле.
"Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали женщину, 1996 года рождения с поврежденной машины. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшую с предварительным диагнозом "ушиб плеча и перелом кости голеностопы" направлено в коммунальное заведение "Каменская городская больница скорой медицинской помощи" в отделение травматологии", - сообщили чрезвычайники.
К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся. В результате один погиб человек, четверо травмированы.