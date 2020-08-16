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На Дніпрі яхта сіла на мілину

На Дніпрі яхта сіла на мілину

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На річці Дніпро на території Дніпропетровської області яхта сіла на мілину. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державної служби надзвичайних ситуацій.

“15 серпня о 16:40 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у Синельниківському районі на річці Дніпро, поблизу острова Малий Махортет яхта сіла на мілину”, — йдеться у повідомленні.

Спеціалісти прибули на місце події.

“По прибуттю на місце події водолази-рятувальники встановили, що біля острова сіла на мілину яхта, в якій знаходилось 2 особи. Співробітниками ДСНС за допомогою рятувальної мотузки судно відбуксоване на відкриту воду та самостійно продовжило рух. Врятовано два чоловіка 1946 та 1953 року народження”, — повідомили рятувальник.

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