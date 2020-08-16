На Днепре яхта села на мель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На реке Днепр на территории Днепропетровской области яхта села на мель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"15 августа в 16:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Синельниковском районе на реке Днепр, вблизи острова Малый Махортет яхта села на мель", - говорится в сообщении.
Специалисты прибыли на место происшествия.
"По прибытию на место происшествия водолазы-спасатели установили, что у острова села на мель яхта, в которой находилось 2 человека. Сотрудниками ГСЧС с помощью спасательной веревки судно было отбуксировано на открытую воду и самостоятельно продолжило движение. Спасены два человека 1946 и 1953 года рождения", - сообщили спасатель.