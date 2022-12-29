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На деокупованих територіях задокументовано понад 5 тис. воєнних злочинів росіян

На деокупованих територіях задокументовано понад 5 тис. воєнних злочинів росіян

Київ • УНН

 • 294074 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. На деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей слідчими поліції задокументовано 5 398 воєнних злочинів. Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, передає УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Цитата

«З початку деокупаційних заходів поліції у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб. У деокупованих регіонах зазначених областей слідчими поліції задокументовано 5 398 воєнних злочинів, а в цілому з початку повномасштабного вторгнення кількість розпочатих кримінальних проваджень за фактами вчинення військовослужбовцями зс рф та їх пособниками кримінальних правопорушень становить понад 53 700», - розповів Сергєєв.

Додамо

Окрім того, він повідомив, що продовжується робота над відновленням та дотриманням правопорядку на деокупованих територіях України.

«Стабілізаційні заходи на сьогодні проводяться у 665 населених пунктах. Наразі на території звільнених від російських окупантів населених пунктів мешкають понад чверть мільйона громадян. Відтак відновлено роботу 20 підрозділів поліції, з яких 10 – у Харківській області, 7 – на Херсонщині, 2 – у Донецькій області та 1 – у Миколаївській», - повідомив Сергєєв.

Начальник департаменту Нацполіції додав, що мешканці деокупованих територій мають змогу у будь-який час доби звернутися до поліції на лінію «102» та повідомити про подію чи правопорушення.

Нагадаємо

Поліція Харківщини зареєструвала 3853 військових злочини.

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