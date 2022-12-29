На деоккупированных территориях задокументировано более 5 тыс. военных преступлений россиян

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей следователями полиции задокументировано 5398 военных преступлений. Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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«С начала деоккупационных мероприятий полиции в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях обнаружены тела 1116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день в Херсонской области обнаружены тела трех человек. В деоккупированных регионах указанных областей следователями полиции задокументировано 5 398 военных преступлений, а в целом с начала полномасштабного вторжения количество начатых уголовных производств по фактам совершения военнослужащими из вс рф и их пособниками уголовных правонарушений составляет более 53 700», - рассказал Сергеев.

Добавим

Кроме того, он сообщил, что продолжается работа по восстановлению и соблюдению правопорядка на деоккупированных территориях Украины.

«Стабилизационные мероприятия на сегодняшний день проводятся в 665 населенных пунктах. В настоящее время на территории освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов проживает более четверти миллиона граждан. В результате восстановлена работа 20 подразделений полиции, из которых 10 – в Харьковской области, 7 – в Херсонской области, 2 – в Донецкой области и 1 – в Николаевской», - сообщил Сергеев.

Начальник департамента Нацполиции добавил, что жители деоккупированных территорий могут в любое время суток обратиться в полицию на линию «102» и сообщить о происшествии или правонарушениях.

Напомним

Полиция Харьковщины зарегистрировала3853 военных преступления.

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