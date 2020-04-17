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На COVID-19 в Україні перевірили понад 2,5 тис. людей з пневмонією – МОЗ

На COVID-19 в Україні перевірили понад 2,5 тис. людей з пневмонією – МОЗ

Київ • УНН

 • 15208 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Починаючи з 9 квітня в Україні на коронавірус перевірили понад 2,5 тисячі людей, які хворіють на пневмонію. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"9 квітня мною був підписаний наказ щодо зміни алгоритму тестування на коронавірус. В тому числі в цей алгоритм були включені всі громадяни, які хворіють на пневмонію. Загалом за цей час було проведено 2506 тестувань хворих на пневмонію. І всі ці випадки включені до загальної статистики", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, що вони змінили алгоритм тестування і тепер тестують хворих на всі види пневмоній, щоб не допустити поєднання різних інфекцій.

Українські Національні Новини

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