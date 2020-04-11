В МОЗ роз’яснили, для чого вирішили тестувати на COVID-19 всіх хворих на пневмонію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В МОЗ пояснили, що вони змінили алгоритм тестування і тепер тестують хворих на всі види пневмоній, щоб не допустити поєднання різних інфекцій. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Ми змінили алгоритм для того, щоб збільшити кількість тестувань і проводити всі дослідження від хворих на пневмонію. Раніше не всі пневмонії підпадали під алгоритм тестувань. Були випадки, коли не з всіма пневмоніями відбирався матеріал для досліджень. Зараз ми з метою уникнення дублювання поєднання різних інфекцій все ж таки вирішили тестувати всі пневмонії, які є, які зареєстровані і яким поставлений діагноз”, — сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що раніше перевіряли летальні випадки пневмонії на COVID-19, щоб не допустити поширення хвороби.
Нагадаємо, приріст підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу склав 13%.