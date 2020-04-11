В Минздраве разъяснили, для чего решили тестировать на COVID-19 всех больных пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Минздраве объяснили, что они изменили алгоритм тестирования и теперь тестируют больных все виды пневмоний, чтобы не допустить сочетания различных инфекций. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Мы изменили алгоритм для того, чтобы увеличить количество тестирований и проводить все исследования от больных пневмонией. Раньше не все пневмонии подвергались алгоритму тестирования. Были случаи, когда со всеми пневмониями отбирался материал для исследований. Сейчас мы во избежание дублирования сочетание различных инфекций все же решили тестировать все пневмонии, которые есть, которые зарегистрированы и которым поставлен диагноз”, — сказал Ляшко.
Он добавил, что ранее проверяли летальные случаи пневмонии на COVID-19, чтобы не допустить распространения болезни.
Напомним, прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%.