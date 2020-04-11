Приріст підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу склав 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні приріст підтверджених випадків COVID-19 за добу становить 13%. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу становить 13%”, — сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб.
Також нагадаємо, 8 квітня приріст підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу складав 14%.