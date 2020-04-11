Прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31829 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40522 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56584 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57942 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 81269 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74663 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101167 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105368 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130557 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130212 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%

Прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%

Киев  •  УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине прирост подтвержденных случаев COVID-19 в сутки составляет 13%. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки составляет 13%”, — сказал Ляшко.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2511 человек.

Также напомним, 8 апреля прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составлял 14%.

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