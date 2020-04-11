Прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составил 13%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине прирост подтвержденных случаев COVID-19 в сутки составляет 13%. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки составляет 13%”, — сказал Ляшко.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2511 человек.
Также напомним, 8 апреля прирост подтвержденных случаев COVID-19 в Украине за сутки составлял 14%.