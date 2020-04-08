Приріст підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Україні за добу склав 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Україні за минулу добу (у порівнянні з попередньою добою) склав 14%. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Приріст підтверджених випадків коронавірусноі хвороби у порівнянні з попередньою добою склав 14%", - сказав Ляшко.
З його слів, у віковій структурі переважають жінки - 55% захворілих.
"Показник летальності в Україні становить на сьогодні 3,1%. Якщо ми порівнюємо з іншими країнами нашого Європейского регіону, то побачимо що в Іспанії сьогодні показник летальності 9,9, в Італії 12,6", - зазначив заступник міністра.
Він зазначив також, що значно зростає кількість випадків у Франції.
"Коефіцієнт летальності у них зараз становить 9,5. Одні з кращих коефіцієнтів летальності в Німеччині - не досягає 2%, а також в Південній Кореї 1-1,5%", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, найбільше випадків госпіталізації хворих з COVID-19 відбуваються на 3-7 день після появи симптомів.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 1668 випадків COVID-19.