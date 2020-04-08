Приріст підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Україні за добу склав 14%

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Україні за минулу добу (у порівнянні з попередньою добою) склав 14%. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.