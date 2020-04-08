Найбільше випадків госпіталізації хворих з COVID-19 відбуваються на 3-7 день після появи симптомів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше госпіталізацій хворих з коронавірусною хворобою відбуваються на 3-7 день від моменту появи симптомів. Про це на брифінгу у середу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наша динаміка показує, що найбільша госпіталізація хворих з коронавірусною хворобою відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів. При тому, що аналіз показав, що зі збільшенням терміну госпіталізації, кількості днів від моменту симптомів до моменту госпіталізації не впливала на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії. Але ми вчергове закликаємо: при появі симптомів одразу звертайтесь до свого сімейного лікаря або на номер "103", - сказав Ляшко.
Він підкреслив, що самолікування під час коронавірусноі хвороби є неприпустимим.
Також за словами заступника міністра, за минулу добу за результатами лабораторних досліджень та медичного огляду до закладів охорони здоров'я з коронавірусною хворобою госпіталізовано 66 осіб, з них троє дітей. В критичному стані з цих 66 осіб було госпіталізовано троє.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.