Больше всего случаев госпитализации больных с COVID-19 происходят на 3-7 день после появления симптомов - МОЗ

"Наша динамика показывает, что наибольшая госпитализация больных с коронавирусной болезнью происходит на 3-7 день от момента появления симптомов. При том, что анализ показал, что с увеличением срока госпитализации, количество дней с момента симптомов до момента госпитализации не влияло на увеличение количества, требующего интенсивной терапии. Но мы в очередной раз призываем: при появлении симптомов сразу обращайтесь к своему семейному врачу или на номер "103", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что самолечение при коронавирусной болезни недопустимо.

Также, по словам заместителя министра, за прошедшие сутки по результатам лабораторных исследований и медицинского осмотра в учреждения здравоохранения, с коронавирусной болезнью госпитализированы 66 человек, из них трое детей. В критическом состоянии из этих 66 человек были госпитализированы трое.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.