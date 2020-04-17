На COVID-19 в Украине проверили более 2,5 тыс. человек с пневмонией - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Начиная с 9 апреля в Украине на коронавирус проверили более 2,5 тысячи человек, страдающих пневмонией. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"9 апреля мной был подписан приказ об изменении алгоритма тестирования на коронавирус. В том числе в этот алгоритм были включены все граждане, которые болеют пневмонией. Всего за это время было проведено 2506 тестов больных пневмонией. И все эти случаи включены в общую статистику", - сказал Степанов.
Напомним, в Минздраве объяснили, что они изменили алгоритм тестирования и теперь тестируют больных на все виды пневмоний, чтобы не допустить соединение различных инфекций.