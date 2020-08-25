На COVID-19 хворіють два нардепи – Разумков

"Я не буду зараз переходити на прізвища, наскільки мені відомо – два (хворих на COVID-19 нардепи - ред.)", - проінформував Разумков, відповідаючи на запитання, скільки нардепів хворіють на коронавірусну хворобу.

Він також зазначив, що Апарат ВРУ постійно забезпечує дезінфекцію приміщення парламенту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Як стало відомо сьогодні, стан здоров’я Тимошенко залишається важким. Наразі вона отримує необхідний курс терапії.