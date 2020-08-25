Коронавірус у Тимошенко: стан залишається важким

“На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID”, - написала Марина Сорока.

Зазначимо, що в ЗМІ зараз поширюється інформація, що Юлію Тимошенко підключили до апарата штучної вентиляції легень. Від коментарів щодо цього прессекретар відмовилась.

"Якщо в мене буде щось додати, я додам і напишу допис на сторінці. Поки це вся інформація", - сказала Марина Сорока.

Нагадаємо, у Юлії Тимошенко виявили коронавірус, політик у важкому стані.