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Коронавірус у Тимошенко: стан залишається важким

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Стан здоров’я лідерки партії "Батьківщина” Юлії Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, залишається важким. Вона отримує необхідний курс терапії. Про це на своїй сторінці в Facebook написала прессекретар Юлії Тимошенко Марина Сорока, передає УНН.

Коронавірус у Тимошенко: стан залишається важким

“На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID”, - написала Марина Сорока.

Зазначимо, що в ЗМІ зараз поширюється інформація, що Юлію Тимошенко підключили до апарата штучної вентиляції легень. Від коментарів щодо цього прессекретар відмовилась.

"Якщо в мене буде щось додати, я додам і напишу допис на сторінці. Поки це вся інформація", - сказала Марина Сорока.

Нагадаємо, у Юлії Тимошенко виявили коронавірус, політик у важкому стані.

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