COVID-19 болеют два нардепа — Разумков

"Я не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно - два (больных COVID-19 нардепа - ред.)", - проинформировал Разумков, отвечая на вопрос, сколько нардепов болеют коронавирусной болезнью.

Он также отметил, что Аппарат ВРУ постоянно обеспечивает дезинфекцию помещения парламента.

Напомним, ранее стало известно, что у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Как стало известно сегодня, состояние здоровья Тимошенко остается тяжелым. Сейчас она получает необходимый курс терапии.