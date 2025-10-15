На "чеську ініціативу" щодо снарядів для України спрямували $4,5 млрд - міністр

Іноземні донори виділили 93,3 млрд крон (4,5 млрд доларів) на чеську ініціативу з пошуку та доставки великокаліберних боєприпасів в Україну, а Чеська Республіка внесла 1,7 млрд крон, повідомила у середу міністр оборони країни Яна Чернохова, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як пише видання, наразі незрозуміло, чи продовжиться участь Чехії у цій програмі за наступного уряду.

Прем'єр-міністр країни Петр Фіала заявив на пресконференції з Черноховою, що Чеська Республіка організувала постачання 3,7 млн ​​артилерійських снарядів для України, у тому числі 1,3 млн цього року.

Фінансування постачання здійснювалося за рахунок реалізації ініціативи, а також за рахунок коштів від заморожених російських активів, двосторонньої співпраці та прямих українських закупівель, повідомив він.

Фіала заявив, що цього року постачання мають становити 1,8 млн снарядів.

Програма зводить чеських виробників та торговців зброєю з потенційними продавцями, які часто вважають за краще залишатися анонімними, а також з іноземними донорами.

Андрей Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня і веде переговори щодо формування кабінету міністрів із двома, як пише видання, "маргінальними партіями", розкритикував цю ініціативу.

До виборів Бабіш заявив, що покладе край програмі, але після своєї перемоги і після того, як президент Петр Павел закликав партії продовжити програму, його позиція стала менш чіткою, зазначає видання.

Бабіш, як повідомляється,не вдаючись у подробиці, назвав ініціативу непрозорою і завищеною, заявивши, що торговці зброєю отримали від неї занадто великий прибуток, тоді як уряд, що йде, заявив про її прозорість для донорів, які надають фінансування.

Бабіш заявив після виборів, що він також припинить будь-яку військову допомогу Україні, що фінансується з чеського бюджету, вказує видання.

Уряд країни заявив у середу, що загальна сума чеської військової допомоги Україні досягла 17,4 млрд крон. Вона включає пожертвування 390 одиниць старої техніки, включаючи танки і вертольоти, внески в міжнародні програми фінансування, програму постачання боєприпасів і закупівлю нового обладнання.

Натомість чехи отримали кошти та обладнання на суму 25 млрд крон у межах програм підтримки, включаючи американські гелікоптери та танки Leopard 2A4 з Німеччини.

