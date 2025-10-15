На "чешскую инициативу" по снарядам для Украины направили $4,5 млрд - министр

$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу15 октября, 05:50
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"11:45
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика15 октября, 07:17
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу15 октября, 05:50
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре13 октября, 15:39
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15
На "чешскую инициативу" по снарядам для Украины направили $4,5 млрд - министр

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Иностранные доноры предоставили 93,3 млрд крон ($4,5 млрд) на чешскую инициативу по поиску и доставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину, Чехия внесла 1,7 млрд крон. Чехия организовала поставку 3,7 млн артиллерийских снарядов для Украины, из которых 1,3 млн в этом году.

На "чешскую инициативу" по снарядам для Украины направили $4,5 млрд - министр

Иностранные доноры выделили 93,3 млрд крон (4,5 млрд долларов) на чешскую инициативу по поиску и доставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину, а Чешская Республика внесла 1,7 млрд крон, сообщила в среду министр обороны страны Яна Чернохова, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как пишет издание, пока неясно, продолжится ли участие Чехии в этой программе при следующем правительстве.

Премьер-министр страны Петр Фиала заявил на пресс-конференции с Черноховой, что Чешская Республика организовала поставки 3,7 млн артиллерийских снарядов для Украины, в том числе 1,3 млн в этом году.

Финансирование поставок осуществлялось за счет реализации инициативы, а также за счет средств от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых украинских закупок, сообщил он.

Фиала заявил, что в этом году поставки должны составить 1,8 млн снарядов.

Программа сводит чешских производителей и торговцев оружием с потенциальными продавцами, которые часто предпочитают оставаться анонимными, а также с иностранными донорами.

Андрей Бабиш, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и ведет переговоры о формировании кабинета министров с двумя, как пишет издание, "маргинальными партиями", раскритиковал эту инициативу.

До выборов Бабиш заявил, что положит конец программе, но после своей победы и после того, как президент Петр Павел призвал партии продолжить программу, его позиция стала менее четкой, отмечает издание.

Бабиш, как сообщается, не вдаваясь в подробности, назвал инициативу непрозрачной и завышенной, заявив, что торговцы оружием получили от нее слишком большую прибыль, тогда как уходящее правительство заявило о ее прозрачности для доноров, предоставляющих финансирование.

Бабиш заявил после выборов, что он также прекратит любую военную помощь Украине, финансируемую из чешского бюджета, указывает издание.

Правительство страны заявило в среду, что общая сумма чешской военной помощи Украине достигла 17,4 млрд крон. Она включает пожертвования 390 единиц старой техники, включая танки и вертолеты, взносы в международные программы финансирования, программу поставок боеприпасов и закупку нового оборудования.

Взамен чехи получили средства и оборудование на сумму 25 млрд крон в рамках программ поддержки, включая американские вертолеты и танки Leopard 2A4 из Германии.

