На "чешскую инициативу" по снарядам для Украины направили $4,5 млрд - министр

Иностранные доноры выделили 93,3 млрд крон (4,5 млрд долларов) на чешскую инициативу по поиску и доставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину, а Чешская Республика внесла 1,7 млрд крон, сообщила в среду министр обороны страны Яна Чернохова, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как пишет издание, пока неясно, продолжится ли участие Чехии в этой программе при следующем правительстве.

Премьер-министр страны Петр Фиала заявил на пресс-конференции с Черноховой, что Чешская Республика организовала поставки 3,7 млн артиллерийских снарядов для Украины, в том числе 1,3 млн в этом году.

Финансирование поставок осуществлялось за счет реализации инициативы, а также за счет средств от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых украинских закупок, сообщил он.

Фиала заявил, что в этом году поставки должны составить 1,8 млн снарядов.

Программа сводит чешских производителей и торговцев оружием с потенциальными продавцами, которые часто предпочитают оставаться анонимными, а также с иностранными донорами.

Андрей Бабиш, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и ведет переговоры о формировании кабинета министров с двумя, как пишет издание, "маргинальными партиями", раскритиковал эту инициативу.

До выборов Бабиш заявил, что положит конец программе, но после своей победы и после того, как президент Петр Павел призвал партии продолжить программу, его позиция стала менее четкой, отмечает издание.

Бабиш, как сообщается, не вдаваясь в подробности, назвал инициативу непрозрачной и завышенной, заявив, что торговцы оружием получили от нее слишком большую прибыль, тогда как уходящее правительство заявило о ее прозрачности для доноров, предоставляющих финансирование.

Бабиш заявил после выборов, что он также прекратит любую военную помощь Украине, финансируемую из чешского бюджета, указывает издание.

Правительство страны заявило в среду, что общая сумма чешской военной помощи Украине достигла 17,4 млрд крон. Она включает пожертвования 390 единиц старой техники, включая танки и вертолеты, взносы в международные программы финансирования, программу поставок боеприпасов и закупку нового оборудования.

Взамен чехи получили средства и оборудование на сумму 25 млрд крон в рамках программ поддержки, включая американские вертолеты и танки Leopard 2A4 из Германии.

Зеленский отреагировал на угрозу остановки "чешской инициативы" по снарядам после выборов в Чехии