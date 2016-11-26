На Чернігівщині засуджено командира військової частини, який систематично одержував "хабарі" від солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Чернігівщині за принципової позиції військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України засуджено командира підрозділу однієї з військових частин за систематичне одержання неправомірної вигоди від підлеглих солдат. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу військової прокуратури центрального регіону.
Установлено, що вказаний командир вимагав та отримував від військовослужбовців строкової служби грошові кошти за направлення проходження служби до місць їх проживання.
Загалом у такий спосіб протягом лютого-березня 2016 року, він одержав від 22 солдат 4 тис. 400 грн.
Під час прийняття рішення щодо призначення покарання, судом враховано щире каяття, визнання особою своєї вини та добровільне відшкодування до державного бюджету суми в розмірі 4 тис. 400 грн.
Офіцера визнано винним Козелецьким районним судом Чернігівської області за ч.1 ст.368 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 тис. грн.
Нагадаємо, донецького ветлікаря, який видавав довідки для провозу продуктів через лінію розмежування, викрили на хабарі.