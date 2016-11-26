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На Чернігівщині засуджено командира військової частини, який систематично одержував "хабарі" від солдат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Чернігівщині за принципової позиції військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України засуджено командира підрозділу однієї з військових частин за систематичне одержання неправомірної вигоди від підлеглих солдат. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу військової прокуратури центрального регіону.

На Чернігівщині засуджено командира військової частини, який систематично одержував "хабарі" від солдат

Установлено, що вказаний командир вимагав та отримував від військовослужбовців строкової служби грошові кошти за направлення проходження служби до місць їх проживання.

Загалом у такий спосіб протягом лютого-березня 2016 року, він одержав від 22 солдат 4 тис. 400 грн.

Під час прийняття рішення щодо призначення покарання, судом враховано щире каяття, визнання особою своєї вини та добровільне відшкодування до державного бюджету суми в розмірі 4 тис. 400 грн.

Офіцера визнано винним Козелецьким районним судом Чернігівської області за ч.1 ст.368 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 тис. грн.

Нагадаємо, донецького ветлікаря, який видавав довідки для провозу продуктів через лінію розмежування, викрили на хабарі.

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