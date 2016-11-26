В Черниговской области осужден командир воинской части, который систематически получал "взятки" от солдат

Установлено, что указанный командир требовал и получал от военнослужащих срочной службы денежные средства за направление прохождения службы в места их проживания.

В общем таким образом в течение февраля-марта 2016 года, он получил от 22 солдат 4 тыс. 400 грн.

При принятии решения о назначении наказания, судом учтено искреннее раскаяние, признание лицом своей вины и добровольное возмещение в государственный бюджет суммы в размере 4 тыс. 400 грн.

Офицера признали виновным Козелецким районным судом Черниговской области по ч.1 ст.368 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. грн.

Напомним, донецкого ветврача, который выдавал справки для провоза продуктов через линию разграничения, разоблачили на взятке.