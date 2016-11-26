В Черниговской области осужден командир воинской части, который систематически получал "взятки" от солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Черниговской области по принципиальной позиции военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осужден командир подразделения одной из воинских частей за систематическое получение неправомерной выгоды от подчиненных солдат. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры центрального региона.
Установлено, что указанный командир требовал и получал от военнослужащих срочной службы денежные средства за направление прохождения службы в места их проживания.
В общем таким образом в течение февраля-марта 2016 года, он получил от 22 солдат 4 тыс. 400 грн.
При принятии решения о назначении наказания, судом учтено искреннее раскаяние, признание лицом своей вины и добровольное возмещение в государственный бюджет суммы в размере 4 тыс. 400 грн.
Офицера признали виновным Козелецким районным судом Черниговской области по ч.1 ст.368 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. грн.
Напомним, донецкого ветврача, который выдавал справки для провоза продуктов через линию разграничения, разоблачили на взятке.