На Черкащині від коронавірусу померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Черкащині зафіксували третю смерть від COVID-19. Померла жінка 1942 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook голови Черкаської ОДА Романа Боднара.
“На жаль, в області є ще 1 летальний випадок черкащанки із коронавірусом. Померла пацієнтка обласної лікарні, жінка родом із Кам‘янки, 1942 року народження. Була госпіталізована до обласної лікарні 13 квітня. Мала тяжкі супутні патології, цукровий діабет та серцеву недостатність. Співчуваємо рідним!”, — написав Роман Боднар.
Він зазначив, що у родичів, як контактних осіб, відбирали зразки для проведення ПЛР-тестування, результат був негативний. Обстеження проведуть повторно.
“На Черкащині загалом вже 3 летальні випадки інфікованих на COVID-2019: 42-річний паломник, який був громадянином США, та 72-річний черкащанин. Обидва пацієнти мали супутні патології”, — додав Роман Боднар.
За його словами, за добу обласний лабораторний центр провів 230 ПЛР-тестувань, за результатами досліджень 21 — позитивний на COVID-19. Найбільше випадків за добу зафіксували в Умані — 5, в Черкасах — 3 та в Городищенському і Черкаському районах — по 3.
Нагадаємо, на Черкащині підтверджено коронавірус у 186 осіб.