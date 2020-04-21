В Черкасской области от коронавируса скончался еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Черкасской области зафиксировали третью смерть от COVID-19. Умерла женщина 1942 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook председателя Черкасской ОГА Романа Боднара.
“К сожалению, в области есть еще 1 летальный случай черкасчанки с коронавирусом. Умерла пациентка областной больницы, женщина родом из Каменки, 1942 года рождения. Была госпитализирована в областную больницу 13 апреля. Имела тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет и сердечную недостаточность. Сочувствуем родным!”, — написал Роман Боднар.
Он отметил, что у родственников, в качестве контактных лиц, отбирали образцы для проведения ПЦР-тестирование, результат был отрицательный. Обследование проведут повторно.
“В Черкасской области в целом уже 3 летальных исхода инфицированных COVID-2019: 42-летний паломник, который был гражданином США, и 72-летний черкащанин. Оба пациента имели сопутствующие патологии”, — добавил Роман Боднар.
По его словам, за сутки областной лабораторный центр провел 230 ПЦР-тестов, по результатам исследований 21 — положительный на COVID-19. Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Умани — 5, в Черкассах — 3 и в Городищенском и Черкасском районах — по 3.
Напомним, в Черкасской области подтвержден коронавирус в 186 человек.