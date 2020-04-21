В Черкасской области от коронавируса скончался еще один человек

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35666 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 80082 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101920 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128164 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128781 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172172 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121716 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157427 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Черкасской области от коронавируса скончался еще один человек

В Черкасской области от коронавируса скончался еще один человек

Киев  •  УНН

 • 8344 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Черкасской области зафиксировали третью смерть от COVID-19. Умерла женщина 1942 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook председателя Черкасской ОГА Романа Боднара.

“К сожалению, в области есть еще 1 летальный случай черкасчанки с коронавирусом. Умерла пациентка областной больницы, женщина родом из Каменки, 1942 года рождения. Была госпитализирована в областную больницу 13 апреля. Имела тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет и сердечную недостаточность. Сочувствуем родным!”, — написал Роман Боднар.

Он отметил, что у родственников, в качестве контактных лиц, отбирали образцы для проведения ПЦР-тестирование, результат был отрицательный. Обследование проведут повторно.

“В Черкасской области в целом уже 3 летальных исхода инфицированных COVID-2019: 42-летний паломник, который был гражданином США, и 72-летний черкащанин. Оба пациента имели сопутствующие патологии”, — добавил Роман Боднар.

По его словам, за сутки областной лабораторный центр провел 230 ПЦР-тестов, по результатам исследований 21 — положительный на COVID-19. Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Умани — 5, в Черкассах — 3 и в Городищенском и Черкасском районах — по 3.

Напомним, в Черкасской области подтвержден коронавирус в 186 человек.

Украинские Национальные Новости

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