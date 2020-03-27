На Черкащині троє службовців підозрюються у привласненні близько 1,5 млн бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Черкащині повідомили про підозру трьом службовцям, які підозрюються у заволодіння державними коштами на суму близько 1,5 млн гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.
"Повідомлено про підозру 3 службовим особам черкаського підприємства у заволодінні державними коштами в сумі майже 1 млн 500 тис. грн у ході ремонту на державному підприємстві (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, підозрювані умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у період часу з лютого 2017 року до кінця 2018 року, під час ремонту приміщення державного підприємства завищували обсяги та вартість фактично виконаних ремонтних робіт, в результаті чого розтратили державні кошти в особливо великих розмірах.
Наразі прокуратурою області вживаються заходи щодо обрання зазначеним особам запобіжних заходів та накладення арешту на майно.
Нагадаємо, на Сумщині оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Сумської ОДА за фактом привласнення 1,7 млн гривень, виділених на виготовлення документації для будівництва амбулаторій.