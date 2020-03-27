В Черкасской области трое служащих подозреваются в присвоении около 1,5 млн бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Черкасской области сообщили о подозрении трем служащим, которые подозреваются в завладении государственными средствами на сумму около 1,5 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
"Сообщено о подозрении 3 должностным лицам черкасского предприятия в завладении государственными средствами в сумме почти 1 млн 500 тыс. грн в ходе ремонта на государственном предприятии (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, подозреваемые умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору между собой, в период времени с февраля 2017 года до конца 2018 года, во время ремонта помещения государственного предприятия завышали объемы и стоимость фактически выполненных ремонтных работ, в результате чего растратили государственные средства в особо крупных размерах.
Прокуратурой области принимаются меры по избранию указанным лицам мер пресечения и наложения ареста на имущество.
Напомним, в Сумской объявили о подозрении начальнику одного из управлений Сумской ОГА по факту присвоения 1,7 млн гривен, выделенных на изготовление документации для строительства амбулаторий.