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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66797 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 89949 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Черкасской области трое служащих подозреваются в присвоении около 1,5 млн бюджетных средств

В Черкасской области трое служащих подозреваются в присвоении около 1,5 млн бюджетных средств

Киев  •  УНН

 • 11457 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Черкасской области сообщили о подозрении трем служащим, которые подозреваются в завладении государственными средствами на сумму около 1,5 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Сообщено о подозрении 3 должностным лицам черкасского предприятия в завладении государственными средствами в сумме почти 1 млн 500 тыс. грн в ходе ремонта на государственном предприятии (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемые умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору между собой, в период времени с февраля 2017 года до конца 2018 года, во время ремонта помещения государственного предприятия завышали объемы и стоимость фактически выполненных ремонтных работ, в результате чего растратили государственные средства в особо крупных размерах.

Прокуратурой области принимаются меры по избранию указанным лицам мер пресечения и наложения ареста на имущество.

Напомним, в Сумской объявили о подозрении начальнику одного из управлений Сумской ОГА по факту присвоения 1,7 млн гривен, выделенных на изготовление документации для строительства амбулаторий.

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