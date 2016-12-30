На Черкащині триває боротьба з незаконною торгівлею ялинками
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Правоохоронці проводять рейди з метою виявлення осіб, які здійснюють незаконну торгівлю хвойними деревами та насадженнями лісового фонду Черкаської області. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Черкаській області.
З 20 грудня 2016 року у передноворічний період на території області проходить оперативно — профілактичне відпрацювання по недопущенню незаконної вирубки, перевезення та реалізації хвойних дерев. Щодобово до проведення комплексу заходів спрямованих на недопущення незаконної вирубки хвойних дерев по області залучається понад 150 працівників поліції спільно з представниками обласного Управління лісового та мисливського господарства та екологічної інспекції.
В ході проведення заходів відпрацьовано 90 ринків, торгівельних майданчиків, місць стихійної торгівлі, перевірено 350 автотранспортних засобів.
Як розповів заступник начальника ГУНП в Черкаській області Віктор Іванько, за адміністративні правопорушення пов’язані з вирубкою та реалізацією хвойних дерев притягнуто 18 осіб. Крім того, працівниками Уманського відділу поліції було зупинено автомобіль, під час огляду якого було виявлено 32 дерева ялинки на які була відсутні документація.
Наразі проводиться підрахунок нанесених збитків та складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 153 КУпАП (Знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення населених пунктів). Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.