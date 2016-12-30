В Черкасской области продолжается борьба с незаконной торговлей елками
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители проводят рейды с целью выявления лиц, осуществляющих незаконную торговлю хвойными деревьями и насаждениями лесного фонда Черкасской области. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Черкасской области.
С 20 декабря 2016 в предновогодний период на территории области проходит оперативно - профилактическая отработка по недопущению незаконной вырубки, перевозки и реализации хвойных деревьев. Ежесуточно к проведению комплекса мероприятий, направленных на недопущение незаконной вырубки хвойных деревьев по области привлекается более 150 сотрудников полиции совместно с представителями Управления лесного и охотничьего хозяйства и экологической инспекции.
В ходе проведения мероприятий отработано 90 рынков, торговых площадок, мест стихийной торговли, проверено 350 автотранспортных средств.
Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Черкасской области Виктор Иванько, за административные правонарушения связанные с вырубкой и реализацией хвойных деревьев привлечено 18 человек. Кроме того, работниками Уманского отдела полиции был остановлен автомобиль, при осмотре которого было обнаружено 32 дерева елки на которые отсутствует документация.
В настоящее время проводится подсчет нанесенного ущерба и составлен протокол об административном правонарушении по статье 153 КУоАП (Уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения населенных пунктов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.