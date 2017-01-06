На Черкащині обмежили рух транспорту на дорогах загального користування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Через негоду в Черкаській області обмежили рух транспорту на дорогах загального користування. Наразі обмеження руху транспорту діють також у Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління превентивної діяльності в Миколаївській області.
“У Черкаській області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наразі діють такі обмеження:
1. Одеська область:
— обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
— а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) — заборонено рух для всіх видів транспорту.
— також з 18:00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Арцизського, Білгород-Дністровського, Болградського, Чілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів.
2. Кіровоградська область:
— з 15.00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
3. Миколаївська область:
— обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
4. Херсонська область:
— обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).
5. Дніпропетровська область:
Для всіх видів транспорту
Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);
Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;
Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.