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На Черкащині обмежили рух транспорту на дорогах загального користування

На Черкащині обмежили рух транспорту на дорогах загального користування

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Через негоду в Черкаській області обмежили рух транспорту на дорогах загального користування. Наразі обмеження руху транспорту діють також у Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління превентивної діяльності в Миколаївській області.

“У Черкаській області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі діють такі обмеження:

1. Одеська область:

— обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

— а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) — заборонено рух для всіх видів транспорту.

— також з 18:00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Арцизського, Білгород-Дністровського, Болградського, Чілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів.

2. Кіровоградська область:

— з 15.00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

3. Миколаївська область:

— обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

4. Херсонська область:

— обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

5. Дніпропетровська область:

Для всіх видів транспорту

Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;

Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.

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