В Черкасской области ограничили движение транспорта на дорогах общего пользования
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за непогоды в Черкасской области ограничили движение транспорта на дорогах общего пользования. Сейчас ограничения движения транспорта действуют также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Николаевской области.
"В Черкасской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования", - говорится в сообщении.
Напомним, сейчас действуют следующие ограничения:
1. Одесская область:
- Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
- А / д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) - запрещено движение для всех видов транспорта.
- Также с 18:00 запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Чилийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов.
2. Кировоградская область:
- С 15.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
3. Николаевская область:
- Ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
4. Херсонская область:
- Ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до г. Херсон).
5. Днепропетровская область:
Для всех видов транспорта
Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью)
Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) граница;
Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое ( от Кривого Рога до Широкое).