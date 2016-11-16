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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Черкащині надаватимуть послугу сімейного патронату

На Черкащині надаватимуть послугу сімейного патронату

Київ • УНН

 • 7274 перегляди

КИЇВ-ЧЕРКАСИ. 16 листопада. УНН. Днями інноваційну соціальну послугу презентували центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на Черкащині. Основне завдання сімейного патронату — не дати дитині втратити рідних маму й тата, які через складні життєві обставини не можуть деякий час опікуватися нею, передає УНН-Центр.

“Патронат над дитиною — послуга комплексна і спрямована передусім на створення найкращих умов для дитини. Найважливішим є те, що всі базові послуги дитина отримує у сімейних умовах та в більшості випадків продовжує спілкування з близькими людьми, відвідує свій же дитячий садок чи школу, а не переміщується до центру соціально-психологічної реабілітації чи інтернату”, — сказала заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Людмила Березовська.

В той час, як дитина тимчасово (до 3 місяців) виховується у професійній патронатній сім’ї, соціальні працівники допомагають рідним батькам дитини долати складні життєві обставини, через які її було вилучено: втрату роботи, жорстоке поводження, проблеми з алкоголем тощо. Якщо ж відновити здатність батьків виховувати свою дитину неможливо, їй знаходять іншу форму сімейного виховання.

Патронатні вихователі проходять спеціальну підготовку — навчальний курс, що дозволяє опанувати всі нюанси роботи з такими дітьми. Навчання розпочинаються вже в листопаді цього року. Втім, після його завершення вихователі не залишаються сам-на-сам із дитиною, їх професійно підтримують соціальні фахівці та психологи. Для роботи з дитиною залучаються і профільні спеціалісти. Зі свого боку, патронатні вихователі допомагають дитині подолати стрес та забезпечують позитивний емоційний контакт, а також представлятимуть інтереси дитини перед іншими фахівцями соціальної сфери.

За надані послуги з догляду та виховання дитини сім’ї виплачується заробітна плата, допомога на дитину та забезпечується постійна підтримка професіоналів.

Українські Національні Новини

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