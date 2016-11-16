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15 марта, 19:03 • 109935 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151776 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128386 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121581 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107491 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102782 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98083 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области будут предоставлять услугу семейного патроната

В Черкасской области будут предоставлять услугу семейного патроната

Киев • УНН

 • 7273 просмотра

КИЕВ-ЧЕРКАССЫ. 16 ноября. УНН. На днях инновационную социальную услугу презентовали центры социальных служб для семьи, детей и молодежи на Черкасщине. Основная задача семейного патроната - не дать ребенку потерять родных маму и папу, которые из-за сложных жизненных обстоятельств не могут некоторое время заниматься им, передает УНН-Центр .

"Патронат над ребенком - услуга комплексная и направлена ​​прежде всего на создание лучших условий для ребенка. Самым важным является то, что все базовые услуги ребенок получает в семейных условиях и в большинстве случаев продолжает общение с близкими людьми, посещает свой же детский сад или школу, а не перемещается в центр социально-психологической реабилитации или интернат", - сказала заместитель директора областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Людмила Березовская.

В то время, как ребенок временно (до 3 месяцев) воспитывается в профессиональной патронатной семье, социальные работники помогают родным родителям ребенка преодолевать сложные жизненные обстоятельства, по которым он был изъятаизъят: потерю работы, жестокое обращение, проблемы с алкоголем и т. Если же восстановить способность родителей воспитывать своего ребенка невозможно, ему находят другую форму семейного воспитания.

Патронатные воспитатели проходят специальную подготовку - учебный курс, позволяющий овладеть всеми нюансами работы с такими детьми. Обучение начинается уже в ноябре этого года. Впрочем, после его завершения воспитатели не остаются один на один с ребенком, их профессионально поддерживают социальные специалисты и психологи. Для работы с ребенком привлекаются и профильные специалисты. Со своей стороны, патронатные воспитатели помогают ребенку преодолеть стресс и обеспечивают положительный эмоциональный контакт, а также представляют интересы ребенка перед другими специалистами социальной сферы.

За предоставленные услуги по уходу и воспитанию ребенка семье выплачивается заработная плата, пособие на ребенка и обеспечивается постоянная поддержка профессионалов.

Украинские Национальные Новости

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