В Черкасской области будут предоставлять услугу семейного патроната

"Патронат над ребенком - услуга комплексная и направлена ​​прежде всего на создание лучших условий для ребенка. Самым важным является то, что все базовые услуги ребенок получает в семейных условиях и в большинстве случаев продолжает общение с близкими людьми, посещает свой же детский сад или школу, а не перемещается в центр социально-психологической реабилитации или интернат", - сказала заместитель директора областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Людмила Березовская.

В то время, как ребенок временно (до 3 месяцев) воспитывается в профессиональной патронатной семье, социальные работники помогают родным родителям ребенка преодолевать сложные жизненные обстоятельства, по которым он был изъятаизъят: потерю работы, жестокое обращение, проблемы с алкоголем и т. Если же восстановить способность родителей воспитывать своего ребенка невозможно, ему находят другую форму семейного воспитания.

Патронатные воспитатели проходят специальную подготовку - учебный курс, позволяющий овладеть всеми нюансами работы с такими детьми. Обучение начинается уже в ноябре этого года. Впрочем, после его завершения воспитатели не остаются один на один с ребенком, их профессионально поддерживают социальные специалисты и психологи. Для работы с ребенком привлекаются и профильные специалисты. Со своей стороны, патронатные воспитатели помогают ребенку преодолеть стресс и обеспечивают положительный эмоциональный контакт, а также представляют интересы ребенка перед другими специалистами социальной сферы.

За предоставленные услуги по уходу и воспитанию ребенка семье выплачивается заработная плата, пособие на ребенка и обеспечивается постоянная поддержка профессионалов.