На бєлгородщині п'ять сіл залишщились без світла. Губернатор каже - через обстріл ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. П'ять сіл білгородської області у рф залишилися без електрики через обстріл ЗСУ. Про це заявив губернатор регіону в'ячеслав гладков, передає УНН.
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За словами гладкова, через обстріл села Нова Таволжанка у Шебекінському районі пошкоджено лінії електропередач.
"Без світла залишаються жителі сіл Архангельське, Шаміне, Зіборівка, Муром і Нова Таволжанка", - повідомив губернатор у Telegram
У селі Нова Таволжанка, за попередніми даними, сильно зруйновано нежитловий будинок, також пошкодження зазнали 10 приватних будинків.
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