В белгородской области пять сел остались без света. Губернатор говорит - из-за обстрела ВСУ

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По словам гладкова, из-за обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе повреждены линии электропередач.

"Без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка", - сообщил губернатор в Telegram

В селе Новая Таволжанка, по предварительным данным, сильно разрушено нежилое здание, также повреждения получили 10 частных домов.

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