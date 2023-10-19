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На бєлгородщині чергова атака БПЛА: міноборони заявляє про роботу ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство оборони росії заявляє, що нібито збило два дрони над бєлгородською областю у четвер пізно ввечері. Про це пише УНН з посиланням на заяву мо рф у Telegram.

На бєлгородщині чергова атака БПЛА: міноборони заявляє про роботу ППО

Цитата 

“19 жовтня близько 22.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією бєлгородської області.

Також нібито сталась подібна атака дрона о 22.30 за московським часов. Міноборон рф заявило про "збиття" і цього дрона. 

Нагадаємо

У ростовській області рф місцеві жителі повідомляли про вибухи у четвер вранці. Влада ростовської області заявляє, що ворожа ППО нібито знищила повітряну ціль на підльоті.

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