На бєлгородщині чергова атака БПЛА: міноборони заявляє про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство оборони росії заявляє, що нібито збило два дрони над бєлгородською областю у четвер пізно ввечері. Про це пише УНН з посиланням на заяву мо рф у Telegram.
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“19 жовтня близько 22.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією бєлгородської області.
Також нібито сталась подібна атака дрона о 22.30 за московським часов. Міноборон рф заявило про "збиття" і цього дрона.
Нагадаємо
У ростовській області рф місцеві жителі повідомляли про вибухи у четвер вранці. Влада ростовської області заявляє, що ворожа ППО нібито знищила повітряну ціль на підльоті.