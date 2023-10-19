На белгородщине очередная атака БПЛА: минобороны заявляет о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство обороны россии заявляет, что якобы сбило два дрона над белгородской областью в четверг поздно вечером. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление мо рф в Telegram.
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“19 октября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией белгородской области.
Также подобная атака произошла в 22.30 по московсому времени. Минобороны рф заявили про "сбитие" и этого дрона.
Напомним
В ростовской области рф местные жители сообщали о взрывах в четверг утром. Власти ростовской области заявляют, что вражеская ПВО якобы уничтожила воздушную цель на подлете.