В російському ростові були чутні вибухи: що відомо

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За даними місцевих Telegram –каналів, влада ростовської області заявляє, що ворожа ППО нібито знищила повітряну ціль на підльоті.

Попередньо, був буцімто ліквідований безпілотник.

За словами губернатора області василя голубєва, постраждалих і руйнувань немає.

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