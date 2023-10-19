Під Севастополем ракета влучила по території складів озброєння флоту рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Під час атаки на Крим увечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння чорноморського флоту рф, повідомляє ASTRA, пише УНН.
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За даними джерел ASTRA, 18 жовтня одна з ракет влучила на територію військової частини 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем. Там, як повідомляється, розташований склад озброєння чорноморського флоту росії.
Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений.
Під час ракетної атаки з будівель так званої окупаційної «МВС» Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських, зазначає ASTRA.
Нагадаємо
18 жовтня в окупованому Севастополі було дуже гучно - пролунав потужний вибух.