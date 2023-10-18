В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В окупованому Севастополі було дуже гучно - пролунав потужний вибух, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.
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"В усіх районах Севастополя було чути гучний вибух... Після цього увімкнули сирену повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Кримський вітер".
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У той же час "ЧП Севастополь" повідомляє, що нібито спрацювало вороже ППО. Крім того, Telegram-канал припускає, що могла бути збита українська ракета - ймовірно, "Нептун".
Наразі відомо, що морський та наземний громадський транспорт у Криму тимчасово припинив рух.