В оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв: что известно

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"Во всех районах Севастополя был слышен громкий взрыв... После этого включили сирену воздушной тревоги", - говорится в сообщении Telegram-канала "Крымский ветер".

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В то же время "ЧП Севастополь" сообщает, что якобы сработало вражеское ПВО. Кроме того, Telegram-канал предполагает, что могла быть сбита украинская ракета - вероятно, "Нептун".

Известно, что морской и наземный общественный транспорт в Крыму временно прекратил движение.