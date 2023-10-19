Под Севастополем ракета попала по территории складов вооружения флота рф - СМИ

Детали

По данным источников ASTRA, 18 октября одна из ракет попала на территорию воинской части 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Там, как сообщается, расположен склад вооружения черноморского флота россии.

Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен.

Во время ракетной атаки из зданий так называемой оккупационной «МВД» Севастополя эвакуировали более 350 полицейских, отмечает ASTRA.

Напомним

18 октября в оккупированном Севастополе было очень громко - прогремел мощный взрыв.