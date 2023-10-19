В российском ростове были слышны взрывы: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В ростовской области рф местные жители сообщали о взрывах в четверг утром, информирует УНН со ссылкой на российские Telegram–каналы.
Детали
По данным местных Telegram–каналов, власти ростовской области заявляют, что вражеская ПВО якобы уничтожила воздушную цель на подлёте.
Предварительно, был якобы ликвидирован беспилотник.
По словам губернатора области василия голубева, пострадавших и разрушений нет.
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