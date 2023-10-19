В российском ростове были слышны взрывы: что известно

Детали

По данным местных Telegram–каналов, власти ростовской области заявляют, что вражеская ПВО якобы уничтожила воздушную цель на подлёте.

Предварительно, был якобы ликвидирован беспилотник.

По словам губернатора области василия голубева, пострадавших и разрушений нет.

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