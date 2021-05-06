На Буковині зріс приріст хворих на коронавірус за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 116 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужали 623 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 682 випадків хвороби. За останню добу 623 людини одужало, 65 165 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 682 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1 072 ПЛР-досліджень та 703 кспрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Додатково
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.