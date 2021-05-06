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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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На Буковине вырос прирост больных коронавирусом в сутки

Киев  •  УНН

 • 15708 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 116 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 623 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 682 случаев болезни. За последние сутки 623 человека выздоровели, 65165 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1682 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1072 ПЦР-исследований и 703 кспрес-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Дополнительно

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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